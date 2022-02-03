«Поздравляю»: как Проскурякова отреагировала на новость о том, что Барановская беременна от Николаева

Певица и актриса Юлия Проскурякова поделилась в своем микроблоге новостью, которую встретила на просторах Интернета. Судя по заголовку, телеведущая Юлия Барановская оказалась беременна от ее мужа, композитора Игоря Николаева. Она отреагировала на статью с юмором:

«Ну, что сказать! Это шедеврально! Поздравляю, Юлия Барановская, с беременностью! И рубашка голубая вам очень к лицу. Юль, надеюсь, вы в курсе, что беременны от моего мужа?», — написала звезда.

На фотографии, между тем, изображена Юлия Проскурякова. Очевидно, что авторы статьи допустили досадную ошибку, которую жена Николаева не стала пропускать мимо своего внимания.

Кто-то из подписчиков в комментариях посоветовал актрисе сменить, наконец, фамилию и назваться по мужу Николаевой. На что звезда вновь повторила, что две Юлии Николаевых – это перебор, тогда путаницы будет не избежать вовсе, ведь так она станет полной тезкой старшей дочки композитора.

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года счастлива в браке с композитором Игорем Николаевым. У них подрастает дочка Вероника, которой в наступившем году исполнится семь лет.

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