Вдали от дома: Валя Карнавал покривлялась для TikTok в кроп-топе и джогерах

Звезда Интернета находится в другой стране, но не говорит, где именно.

20-летняя звезда Интернета Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, стала реже появляться в Сети. Сейчас девушка вышла в офлайн и строит карьеру на телевидении. Кроме того, поклонники подозревают, что их любимице не до соцсетей еще и потому, что она улетела в Африку, чтобы сниматься во втором сезоне шоу на ТНТ. Сама красотка никак не комментирует свой отъезд.

Тем не менее, редко, но метко Валя Карнавал постит видеоролики в TikTok и на этот раз покривлялась перед зеркалом под очередной Интернет-хит в кроп-топе и джогерах. Очевидно, что находится девушка где-то на жарком курорте – она разместилась в хижине с соломенной крышей.

Напомним, Валя Карнавал прославилась среди молодежи в Сети с небольшими роликами в TikTok. Широкая публика узнала о девушке после ее участия в шоу «Музыкалити», когда на проекте она повздорила с Ларисой Долиной.

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