Леди на стиле: Каролина Севастьянова покрасовалась перед камерой в черном кожаном платье с воротником-бадлоном

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова активно ведет странички в социальных сетях. Одна из самых красивых спортсменок страны регулярно делится в них с поклонниками новостями из жизни. Из первых уст фанаты узнают, где отдыхает их любимица, каким шампунем пользуется и в чем выходит в свет.

На этот раз красотка Севастьянова посетила салон красоты и показала результат преображения. На самом деле, волосы Каролина никогда не красит, и к мастеру ходила, чтобы сделать качественный уход.

В салоне Севастьянова по окончании процедуры поспешила запечатлеться для соцсетей. Перед камерой гимнастка покрасовалась в черном кожаном мини-платье с воротником-бадлоном.

Напомним, Каролина Севастьянова выиграла в командном многоборье Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Это была ее заветная мечта, после осуществления которой спортсменка завершила карьеру.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!