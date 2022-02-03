«Следующая будет Волочкова»: звездный промоутер Лавров высказался о скандале Собчак и Шнурова

Накануне Сергей Шнуров представил новую песню, в которой жестоко набросился на Ксению Собчак. Артист вспомнил ДТП под Сочи с участием теледивы и даже задел ее маленького сына Платона.
Звездный промоутер Сергей Лавров считает, что на этот шаг Шнуров пошел ради того, чтобы поднять свой рейтинг.
«Шнуров в последние годы совсем растерял былую популярность. Где он, кто он? Никто не знает. Похоже, что рокер снова собирается в тур, хоть и распустил свою группировку «Ленинград» еще три года назад. А задеть Собчак — верный способ поднять себе рейтинг. Пригожина он уже задевал, Собчак задевал, следующая будет Волочкова, помяните мои слова!» — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».
Напомним, ранее за Ксению Собчак заступились Иосиф Пригожин, Максим Виторган и многие другие звезды.
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