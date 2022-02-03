«Следующая будет Волочкова»: звездный промоутер Лавров высказался о скандале Собчак и Шнурова

Выяснение отношений телеведущей и музыканта не оставили равнодушным никого из селебрити.

Накануне Сергей Шнуров представил новую песню, в которой жестоко набросился на Ксению Собчак. Артист вспомнил ДТП под Сочи с участием теледивы и даже задел ее маленького сына Платона.

Звездный промоутер Сергей Лавров считает, что на этот шаг Шнуров пошел ради того, чтобы поднять свой рейтинг.

«Шнуров в последние годы совсем растерял былую популярность. Где он, кто он? Никто не знает. Похоже, что рокер снова собирается в тур, хоть и распустил свою группировку «Ленинград» еще три года назад. А задеть Собчак — верный способ поднять себе рейтинг. Пригожина он уже задевал, Собчак задевал, следующая будет Волочкова, помяните мои слова!» — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».

Напомним, ранее за Ксению Собчак заступились Иосиф Пригожин, Максим Виторган и многие другие звезды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.