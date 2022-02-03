Дела идут не очень: стало известно, сколько заработал и потерял Сергей Шнуров

Ксения Собчак и Сергей Шнуров вновь выясняют отношения в Сети. Накануне музыкант представил новую песню, в которой задел не только популярную блондинку, но и ее сына Платона. На защиту телеведущей встали многие звезды.

Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий считает, что Ксения и Сергей скандалят из-за денег. Якобы у них есть общий проект. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», ничего подобного у звезд нет.

Но Шнуров вместе с еще одной заклятой подругой Собчак Тиной Канделаки состоит в учредителях компании по производству кинофильмов «Карбон Продакшн». По последней информации, дела там идут не очень: убытки за 2020 года — на 7,6 млн. Еще одна фирма музыканта — издательство «Шнурок» тоже в минусах по итогам 2020 года — потери на 3,5 млн.

Кроме того, в прошлом году Шнуров ввязался в два новых проекта. Фирма «Смарт Хемп», которая занимается управлением холдинг-компаниями, прибыльная, но там у музыканта всего 5% доли. По музыкальному проекту «Зояпродакшн» с той самой молоденькой солисткой, которая на днях оплевала Собчак, финансовой отчетности пока нет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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