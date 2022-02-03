Довела до смеха: Костенко с утра зацеловала пухлощекого малыша от Тарасова

Анастасия Костенко стала многодетной матерью осенью 2021 года. Мужу Дмитрию Тарасову модель родила долгожданного сына Алексея – трое предыдущих детей у спортсмена девочки. И папа, и мама не могут надышаться малышом, проводя с ним каждую свободную минутку.
Мама Настя регулярно снимает на видео своего сынишку. И на этот раз с самого утра включила камеру, чтобы заснять минуты нежности с крохой – она принялась зацеловывать его пухлые щеки, отчего он начал заливаться смехом.
«Ну почему так сладко?», — задалась вопросом многодетная модель.
Малыш родился в конце октября и растет настоящим богатырем. Анастасия Костенко держит сынишку на естественном вскармливании.
Напомним, что Дмитрий Тарасов ушел к Анастасии Костенко от Ольги Бузовой. Семья с моделью стала для футболиста третьей женитьбой. В первом браке у него есть 13-летняя дочь Ангелина.
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