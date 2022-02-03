Наяда в своей стихии: бывшая Тимати красиво нырнула в океан на Мальдивах

Бывшая избранница рэпера Тимати, 19-летняя украинская инстадива Саша Дони улетела отдыхать на Мальдивы. Красавица уже сильно загорела, но проводить на солнце меньше времени даже не думает.

В своем микроблоге Саша Дони старается привлекать к себе как можно больше внимания. Шпагаты, снимки в купальниках, походы в ресторан – экс-пассия Тимати доказывает, что и на уединенном курорте отдых может быть насыщенным.

На этот раз Саша Дони показала свой подводный заплыв в океане. Подруга, с которой отдыхает бывшая девушка рэпера, запечатлела Сашу как раз в момент погружения.

Напомним, Саша Дони появилась в жизни Тимати летом 2021 года. Впервые рэпер показал новую девушку во время отдыха на Миконосе. Затем блондинка еще несколько раз отдыхала с музыкантом. Сейчас известно, что Юнусов расстался с ней.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!