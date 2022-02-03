«Надо же, как не повезло»: актриса Луговая призналась, что возненавидела Смольянинова с первых минут общения

В шоу «Вечерний Ургант» пришли актеры Артур Смольянинов и Мария Луговая. Звезды экрана рассказали о работе в новой картине – военной драме «Мария. Спасти Москву», премьера которой состоялась в конце января.

Луговая призналась, что Смольянинов с первых минут знакомства произвел на нее негативное впечатление.

«Я возненавидела Артура, мне показалось, это будет ужасно – вместе работать. Думаю: «Ну надо же, так не повезло!», — призналась актриса. И объяснила, что именно произошло: «Мне казалось, что мы говорим на разных языках. Мы все время спорили, у нас были репетиции, и Артур видел так сцену, я видела по-другому, не собиралась просто так соглашаться».

Но Смольянинов объяснил, что специально провоцировал ее на эмоции. Актер пояснил свою позицию:

«Была такая задача – понять, потому что там у героев начинаются отношения не очень хорошо по сюжету. В этом была идея. Я просто когда-то слышал где-то, что Олег Басилашвили так делал, что приезжал на площадку уже в каком-то образе, и партнерша говорила его, что он вел себя отвратительно».

Зато позже все пошло как по маслу – Смольянинов оттаял, Луговая рассмотрела в нем дружелюбного партнера. И назвала его прекрасным артистом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!