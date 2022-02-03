Автоледи в шлеме: Липницкая подловила двухлетнюю дочку за рулем машины с горшком на голове

Самая молодая олимпийская чемпионка в истории фигурного катания Юлия Липницкая счастлива в браке с коллегой по спорту Владиславом Тарасенко. Они воспитывают двухлетнюю дочку Каталину, в которой не чают души и стремятся запечатлеть каждое ее действие.

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На этот раз молодая мамочка подловила малышку, разъезжающую за рулем своего авто с горшком на голове. «Вся в мать!», — написала фигуристка, посмеиваясь над юной автомобилисткой.

Ранее мы рассказывали, как Липницкая нарядила дочку на Новый год. Крошка на празднике предстала в нарядном голубом платье с пайетками и пышной юбкой из фатина голубого цвета. Мама сравнила ее с принцессой.

Напомним, что Юлия Липницкая после Олимпиады-2014 завершила карьеру, вышла замуж и стала мамой. В настоящее время фигуристка трудится в академии катания Евгения Плющенко, а также выступает в его ледовых шоу.

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