Шубу не поделили: Малахов устроил драку с Лисовцом прямо на улице

Телеведущему и стилисту приглянулась одна и та же вещь.

Телеведущий Андрей Малахов в своем микроблоге поделился видеокадрами потасовки с известным стилистом Владиславом Лисовцом. Как оказалось, между знаменитостями произошла драка из-за шубки.

Когда Андрей Малахов появился на улице в модной яркой эко-шубке, Владислав Лисовец, увидев телеведущего, кинулся на него со словами: «Почему ты ее забрал?».

Но Малахов не стал просто так стоять и терпеть, а начал отбиваться от нападавшего на него стилиста.

«Драка за шубу! Стоило мне только примерить модный подарок, а Владислав Лисовец уже тут как тут! Не отдам!», — объяснил Андрей Малахов в Сети, опубликовав видеоролик.

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