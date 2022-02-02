Больше не блондинка: Настя Стецевят из «Дома-2» похвасталась локонами шоколадного оттенка

Бывшая участница «Дома-2» Настя Стецевят решилась на смелое преображение. Анастасия, которую все запомнили исключительно, как блондинку, перекрасила волосы.

Теперь Стецевят – обладательница длинных локонов оттенка молочного шоколада. Вдобавок к окрашиванию Настя Стецевят еще и нарастила волосы.

Среди поклонников Анастасии Стецевят нет единого мнения по поводу того, идет экс-участнице такой оттенок или нет.

Подписчики спорят – одним нравится преображение Насти Стецевят, другие утверждают, что с темным цветов волос она стала выглядеть взрослее.

Стоит отметить, что Анастасия Стецевят не первая бывшая участница «Дома-2», решившаяся на кардинальную смену имиджа.

Не так давно волосы перекрасила беременная Алена Рапунцель, сделала дерзкую прическу Алиана Устиненко.

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