Подчеркнула фигуру: 66-летняя Долина в «золотом» платье с пайетками выступила на юбилее Лещенко

Певица исполнила песню вместе с именинником. Она выбрала броский лук для такого случая.

Лариса Долина является одной из самых известных артисток в России. В свое время она объездила большую часть страны с гастролями. Теперь певица не только преподает в вузе, но и записывает дуэты с молодыми исполнителями.

За последний год она смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Примечательно, что звезда любит носить яркие и женственные образы. Она не только преобразилась, но и обновила свой гардероб.

В последнее время Лариса Александровна часто ездит на съемки и появляется на телевизионных шоу. Но 1 февраля она не могла пропустить день рождения Льва Лещенко, который устроил концерт в честь 80-летия.

На празднике появились: Алсу, Зара, Елена Воробей и другие известные персоны. 66-летняя Долина облачилась в золотое платье в пол с пайетками. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

На сцене певица исполнила песню вместе с юбиляром. Объемная прическа и яркий макияж дополнили ее образ. Артистка очаровала гостей мероприятия.

Поклонники осыпали ее комплиментами: «Какая вы роскошная», «Ох, вот это платье», «Ну королева», «Как вы бесподобно поете», «Выглядите просто на миллион», «Лариса Александровна, вы богиня», «Вся в золоте! Ох, как это красиво», «С такой фигурой можно все носить», «Это сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

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