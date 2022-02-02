«У нас китайский Новый год сегодня»: Климова в белой блузе и шортиках нарезала базилик для праздничного стола

Екатерина Климова отметила наступление Нового года по восточному календарю вдвоем с подругой Ольгой Филипповой.

Звезда театра и кино Екатерина Климова, как оказалось, обожает праздники.

Актриса нашла повод для веселья — наступление Нового года по восточному календарю.

Вместе с подругой и коллегой Ольгой Филипповой Екатерина Климова отметила этот праздник, накрыв стол деликатесами.

В сторис микроблога обе подруги поделились видео, которым запечатлели, как готовятся отметить наступление китайского Нового года.

«Мы сегодня готовим песто — пармезан, жареные кедровые орешки, базилик, чесночок с морской солью. У нас китайский Новый год сегодня. С праздником!» — говорили Екатерина Климова и Ольга Филиппова в кадре и за ним.

Примечательно, что одеты обе актрисы по-простому. У них не праздничные, а будничные наряды.

Так, Екатерина Климова облачилась в белую блузку, сочетав ее с шортиками из денима.

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