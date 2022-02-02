Две копии отца: Евгений Плющенко запечатлел подросших сыновей во время игр

Пока Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах, дети находятся под присмотром родных.

Яна Рудковская является известной светской львицей. Она продюсирует Диму Билана и других популярных исполнителей. Также Яна счастлива в браке с Евгением Плющенко.

Пара воспитывает сына Александра, которого все близкие зовут Гном Гномыч. Он не только занимается фигурным катанием, но и часто украшает обложки глянца. А в 2020 году суррогатная мама выносила для пары еще одного сына Арсения.

больше по теме Очень элегантно: Яна Рудковская появилась на вечеринке в роскошном бархатном костюме с шелковой вышивкой Светская львица тщательно подходит к выбору нарядов.

Обычно Яна успевает посещать красные дорожки и премии, а свободное время посвящать родным. Но не так давно она устроила себе отпуск и улетела на Мальдивы. А вот за наследниками в это время присматривают близкие.

В соцсетях у малышей есть свои странички. 2 февраля Плющенко поделился кадрами, на которых сыновья вместе играют дома. При этом Арсений смеется, а Гном Гномыч гладит его по белокурым волосам.

«Как все-таки хорошо , что мы есть друг у друга», — гласит подпись к видео.

Поклонники поразились тому, как малыши похожи на папу. Многие отметили, что у младшего сына Плющенко яркая внешность. «Как мило», «Ну просто два одинаковых пацана», «Классно, что Гном Гномыч так полюбил брата», «Теперь у вас такая гармония», «Арсений вырос! Блондинчик», «Просто две копии Плющенко», «Какие очаровательные дети», «Сколько тут нежности», — прокомментировали пост подписчики.

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