«У меня «озеро слез» на голове образовалось»: Дмитрий Шепелев заговорил о пересадке волос

Дмитрию Шепелеву сделала предложение турецкая клиника, которая специализируется на пересадке волос. Телеведущий признался, что это достаточно популярная проблема среди его знакомых, однако сам от облысения не страдает и подобные рекламные предложения вызывают у артиста смех.

«Самое смешное, что вокруг меня все больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо… Вот и 40 не за горами… А дальше что? С нетерпением жду заманчивые предложения посетить уютный дом престарелых», — пошутил Шепелев в своем Instagram.

Также телеведущего поразила и стоимость такой операции. По его сведениям, за трансплантацию волос придется отдать ни много, ни мало — полмиллиона рублей.

«Вот представьте приходит к вам муж и говорит: «Дорогая, у меня «озеро слез» на голове образовалось, давай заделаем. 500 тысяч стоит», — вы ему что на это скажете?» — поинтересовался ведущий у подписчиков.

Напомним, в марте прошлого года телеведущий второй раз стал отцом. Первенца Платона родила телеведущему Жанна Фриске.

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