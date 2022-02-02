Зарядились: Тарасов подловил дочерей от Костенко во время танцев в гостиной

Крошки Милана и Ева зажгли под ритмичную мелодию.

Третья жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко за несколько лет брака успела подарить мужу троих детей.

У пары две дочери — Милана и Ева и сын Алеша. Дмитрий Тарасов принимает активное участие в воспитании малышей, ходит с ними на прогулки.

В микроблоге звездный отец периодически делится видео с участием наследников.

На этот раз он показал, как его дочери Милана и Ева весело танцуют в гостиной под зажигательные ритмы. Малышки двигаются в такт музыке, что не может не вызвать умиления.

«Желаю всем прекрасного дня», — подписал кадры Дмитрий Тарасов.

Напомним, на днях в защиту зятя высказалась теща Дмитрия Тарасова Виктория. Она назвала его отличным супругом для своей дочери Анастасии Костенко и примерным отцом.

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