«Атмосферно невероятно»: жена Дмитрия Диброва учит младшего сына кататься на коньках

Полина Диброва поделилась видео, на котором учит младшего сына Илью кататься на коньках. Жена телеведущего Дмитрия Диброва помогает шестилетнему мальчику освоить новый вид спорта. Первые шаги на льду Илья делает не только с помощью мамы, но и специального устройства, которое помогает держать равновесие новичкам.

«Сегодня с Илюшей учились кататься. Такой кайф на Красной площади. Атмосферно невероятно», — подписала видео Полина в своем Instagram.

62-летний Дмитрий Дибров и его 32-летняя жена Полина воспитывают троих сыновей. Это четвертый брак телеведущего. Модели было всего 17 лет, когда Дмитрий впервые увидел свою будущую жену. В 19 лет Полина вышла замуж за Диброва, а в 2010 году родила первенца.

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