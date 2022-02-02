80-летний Александр Масляков впервые не будет вести новый сезон игр КВН

Бессменный ведущий игр КВН, 80-летний Александр Масляков записал видеообращение, в котором рассказал, что в ближайшее время не появится на телеэкране.

Врачи не рекомендуют Александру Маслякову появляться на публике из-за пандемии коронавируса и угрозы инфицироваться.

«Здравствуйте, друзья! Я приветствую всю громадную армию поклонников нашей уникальной игры. Приветствую команды, которые начинают свой новый сезон — шестьдесят первый сезон КВН. К сожалению, меня сегодня нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», — говорит Александр Масляков в видеообращении.

По словам Маслякова, сейчас активно подыскивается замена ему. В течение нескольких игр на роль ведущего КВН будут пробоваться разные люди.

«На первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных кавээнщиков или людей, не чужих нашей передаче, и посмотрим, у кого как с ведением сложится все. Еще раз всех с наступающим новым сезоном. Успехов всем!» — добавил Александр Масляков.

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