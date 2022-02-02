Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео
Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео

«Экзерсис по расписанию»: Волочкова после разрыва с бойфрендом предстала у станка в костюме со змеиным принтом

Балерина Анастасия Волочкова облачилась в наряд, подчеркивающий ее статную фигуру.

«Экзерсис по расписанию»: Волочкова после разрыва с бойфрендом предстала у станка в костюме со змеиным принтом
Анастасия Волочкова и ее экс-избранник Сергей. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова переживает сейчас личную драму — она рассталась с бойфрендом Сергеем. Но действует Волочкова по сценарию успешных дам — чем хуже на душе, тем эффектнее надо выглядеть.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала у станка. Балерина облачена в обтягивающий костюм со змеиным принтом, поверх которого еще и надела корсет, подчеркнувший ее талию.

Анастасия Волочкова в костюме со змеиным принтом
Анастасия Волочкова в костюме со змеиным принтом. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Съемки съемками, а экзерсис по расписанию!» — написала под фото Анастасия Волочкова.

Кадр привел в восторг преданных фанатов звезды балета. Подписчики делают ей комплименты, акцентируя внимание на роскошной фигуре Анастасии Волочковой.

Напомним, в минувший понедельник балерина сообщила, что разорвала отношения с избранником по имени Сергей.

Пара распалась почти сразу после отдыха на Мальдивах, который Анастасия Волочкова оплатила своему бойфренду.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

google новостиАнастасия ВолочковаЗмеиный принткрасивая фигураКрасота вне возраста