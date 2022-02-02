«Без турка своего похорошела»: Ани Лорак в бикини доказала, что в 43 фигура может быть идеальной «восьмеркой»

Многие отечественные звезды во время новогодних каникул активно работали, поэтому отдыхать отправились чуть позже, чем среднестатистические россияне. Ани Лорак – одна из них.

Певица не стала разглашать места своей отпускной дислокации, но по обнародованным снимкам в Сети видно, что это какая-то арабская страна.

Агата Муцениеце пожаловалась, что сильно поправилась во время отпуска в Дубае, поскольку не смогла отказать себе во вкусной еде и даже показала свой округлившийся живот. Чего не скажешь об Ани Лорак. Знаменитость смогла сохранить свою фигуру «восьмеркой» в идеальном состоянии, блеснув ей в бикини на море.

«Каролина из тех женщин, кто расцвел после развода. Без турка своего похорошела», «Прекрасная и несравненная», «Фигура – огонь», — похвалили подписчики звезду.

Напомним, настоящее имя Ани Лорак – Каролина Куек. Она была замужем до 2019 года за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и родила ему дочь Софию.

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