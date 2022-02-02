«Проснулась в два часа дня»: Ксения Бородина предъявила на камеру лицо без макияжа и всклокоченные волосы

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала, как выглядит, когда только что поднялась с постели.

Телеведущая и популярный блогер с восемнадцатью миллионами подписчиков в Instagram Ксения Бородина настаивает на том, что ведет себя со своей аудиторией честно.

Ксения Бородина уверяет, что всегда старается быть искренней, открытой и честной, демонстрируя на камеру свои эмоции и чувства.

Эти же посылы касаются и внешности теледивы. Ксения Бородина настаивает на том, что у нее все свое, натуральное. Периодически звезда даже демонстрирует себя без мейкапа.

В сторис микроблога на этот раз Ксения Бородина появилась, едва проснувшись.

По ее всклокоченным волосам и хриповатому голосу можно понять, что Ксения Бородина только-только встала с кровати и сразу же включила камеру.

Так она показала своей аудитории, как выглядит спросонья и совсем не при параде.

«Все хорошо. Проснулась в два часа дня. Тейка проснулась в двенадцать. Я не знаю, что со мной происходит, но у меня какая-то слабость», — поделилась Ксения Бородина с подписчиками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.