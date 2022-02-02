«Проснулась в два часа дня»: Ксения Бородина предъявила на камеру лицо без макияжа и всклокоченные волосы

Телеведущая и популярный блогер с восемнадцатью миллионами подписчиков в Instagram Ксения Бородина настаивает на том, что ведет себя со своей аудиторией честно.
Ксения Бородина уверяет, что всегда старается быть искренней, открытой и честной, демонстрируя на камеру свои эмоции и чувства.
Эти же посылы касаются и внешности теледивы. Ксения Бородина настаивает на том, что у нее все свое, натуральное. Периодически звезда даже демонстрирует себя без мейкапа.
В сторис микроблога на этот раз Ксения Бородина появилась, едва проснувшись.
По ее всклокоченным волосам и хриповатому голосу можно понять, что Ксения Бородина только-только встала с кровати и сразу же включила камеру.
Так она показала своей аудитории, как выглядит спросонья и совсем не при параде.
«Все хорошо. Проснулась в два часа дня. Тейка проснулась в двенадцать. Я не знаю, что со мной происходит, но у меня какая-то слабость», — поделилась Ксения Бородина с подписчиками.
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