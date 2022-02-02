«Зеркальное селфи»: младшая красавица-дочь Стриженовой щегольнула в приталенном жакете припыленно-серого оттенка

Младшая дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра явно унаследовала от своей мамы красоту, стать и любовь к моде.

Александра Стриженова предстала на фото в микроблоге в трендовом образе — поверх черного наряда она надела приталенный жакет.

Двубортный жакет припылено-серого оттенка подчеркнул статную фигуру Александры Стриженовой и ее тонкую талию.

«Зеркальное селфи», — подписала кадр дочка Екатерины Стриженовой.

Подписчики девушки не смогли удержаться от комплиментов в адрес утонченной красавицы.

«Александра, добрый вечер! Вы прекрасны», «Какая красивая», «Саш, дашь жакет поносить?» — высказались в Сети.

Напомним, Александре Стриженовой 21 год. Она решила, что не пойдет по стопам родителей. Саша — студентка экономического факультета МГУ.

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