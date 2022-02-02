После публикаций о ее ссорах с бойфрендом Адель намекнула на гармонию в отношениях

Певица встречается со спортивным агентом Ричем Полом, но в Сети ходит информация, что их роман трещит по швам.

1 февраля британская певица Адель сделала один из своих редких постов в Instagram, поделившись с поклонниками рядом новостей.

В частности, она отметила, что будет присутствовать на церемонии награждения Brit Awards – 2022 (8 февраля в Лондоне), а также заскочит на интервью к Грэму Нортону (шоу на канале BBC One).

«Я с нетерпением жду этого! О, и Рич шлет свой привет», — закончила пост 33-летняя артистка.

Наверняка Адель не просто так упомянула своего бойфренда Рича Пола. Ведь буквально в тот же день в Сети появились публикации, что в отношениях певицы и спортивного агента из NBA далеко не все гладко.

«Она и Рич ссорились, и их отношения были нестабильными, прежде чем она отменила свои даты выступлений (в Лас-Вегасе. — Прим. авт.), — сообщил инсайдер портала Page Six. — Адель очень эмоциональна и драматична. Они очень разные, и у них не все в порядке».

Издание опубликовало версию, что именно из-за эмоциональных ссор со своим мужчиной певица и не успела вовремя подготовить долгожданное шоу в Америке, чем расстроила множество фанатов, купивших билеты. Сама Адель, напомним, со слезами сообщила поклонникам, что ее музыкальная программа пока не готова и виновата в этот пандемия.

Очевидно, сейчас артистка пытается намекнуть, что ее отношения в порядке, возлюбленный рядом с ней, а журналисты просто ищут сенсации «погорячее».

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