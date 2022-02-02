«На бежевом»: Агата Муцениеце в модном пуховике-дутике и лосинах похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Больше 10 лет она строит карьеру в кино. Примечательно, что актриса успела не только сняться в десятках разных кинолент, но и стать мамой двоих детей.

В браке с Павлом Прилучным у нее родились сын Тимофей и дочка Мия. Супруги долгое время демонстрировали идиллию, но в 2020 году они развелись. Артистке понадобилась время, чтобы привыкнуть к тому, что она теперь свободна.

После отпуска в Дубае Агата вернулась к привычной жизни. Выходные она проводит с наследниками на природе, а вот накануне стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети», и она стала его ведущей вместе с Дмитрием Нагиевым.

2 февраля актриса отправилась на съемки. При этом она решила похвастаться лифтолуком. Муцениеце покрасовалась в лосинах и пуховике-дутике цвета айвори с широким воротником.

«На бежевом», — написала звезда.

К слову, такие пуховики стали трендом. Ани Лорак тоже носит такой фасон пуховиков. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит певица.

«Какая вы милая», «Очень стильно», «Агата, какой классный пуховик», «Да! И как Пашка вас упустил», «Мне нравится ваш стиль и простота», «Вам идет белый цвет», «Нереально хороша», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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