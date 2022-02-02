«Давайте посмотрим на Егора Бероева»: Александра Абдулова назвала имя возможного сына актера

Александра Абдулова, дочь племянницы актера Александра Абдулова Ирины, в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале сделала сенсационное признание.

«Кровь у меня при виде внебрачных детей Александра Абдулова не бурлит. Есть у Сергея Шиподько сходство с дедушкой Абдулова». Александра Абдулова

В то же время Александра Абдулова заявила, что больше на родню звезды похож муж актрисы Ксении Алферовой, актер Егор Бероев. Алферову Абдулов когда-то удочерил.

«Но давайте посмотрим на Егора Бероева. Там сходство больше. Может, стоит туда обратиться». Александра Абдулова

«Вызываем Егора Бероева!» — воскликнул довольный таким поворотом событий ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них — Александр Коваль, у матери которого якобы был роман с актером в молодости. Второй — Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему мать перед смертью сообщила о родстве молодого человека с популярным актером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.