Умерла культовая итальянская актриса Моника Витти

Легенда итальянского кино ушла из жизни в возрасте 90 лет.

2 февраля в Риме скончалась известная итальянская актриса Моника Витти. Выдающейся артистке было 90 лет.

Печальную новость сообщило итальянское издание Corriere Della Sera, отмечая, что в последние годы жизни звезда кино страдала от тяжелой болезни, которая отняла у нее дар речи. С 2001 года женщина уже не работала.

В Италии Витти считают настоящей иконой актерской профессии, она прекрасно справлялась как с драматическими, так и с комедийными ролями. Судьбоносной для нее стала встреча с режиссером Микеланджело Антониони. В 1960 году вышла его драма «Приключение», обернувшаяся настоящим прорывом для актрисы. Позже этот дуэт выпустил еще ряд ярких картин.

Моника была пять раз удостоена премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль — больше только у Софи Лорен. Также в разные годы она получила награды Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

Всего в фильмографии артистки около 30 картин. Также она много работала в театре и на телевидении, писала собственные сценарии.

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