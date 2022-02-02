«Уши и лицо очень похожи»: «муза Абдулова» Лейбель подтвердила, что у актера есть внебрачный сын

Как отметила актриса, у нее был разговор со звездой советского кино 30 лет.

Заслуженная артистка РСФСР, муза Александра Абдулова Татьяна Лейбель из Канады вышла на связь со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале и заявила, что Александр Коваль – внебрачный сын актера.

«Абдулов много лет назад мне сказал: «Мне моя знакомая сказала, что у нее ребенок от меня». У него было тогда угнетенное состояние. Он сказал, что тогда пошел на встречу и не признал ребенка. У мальчика, как говорил Абдулов, была истерика. Он кричал: «Он меня не признал!» Саша был огорчен. Это все было 30 лет назад». Татьяна Лейбель

Как отметила Лейбель, после у Абдулова было очень плохое настроение. «Он мне сказал: «Я его не признал. Сейчас очень жалею». Надо сделать ДНК обязательно. Уши и лицо очень похожи», — заметила Татьяна Лейбель.

Напомним, что у Александра Абдулова не так давно объявился внебрачный сын. Александр Коваль уверяет, что у его матери был роман с Александром Абдуловым. В результате этой связи он появился на свет.

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