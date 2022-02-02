«Что они творят!»: Клава Кока в «огненном» платье засветилась на кабриолете со знаменитым артистом

Певица после отдыха на Мальдивах с мамой вернулась в строй и начала эпатировать публику.

Клава Кока отлично провела время на Мальдивах с мамой, откуда вернулась «настоящим африканцем», по ее же словам. Певица сама удивилась загару, которого у нее не было никогда.

Сейчас модная певица вернулась в строй и порадовала своих поклонников яркими кадрами, сделанными во время работы над новым клипом.

Клава Кока затеяла коллаборацию с Александром Реввой и записала с ним новый клип. Музыканты нарядились в наряды с огненным принтом и позировали на красном кабриолете.

«Что они творят!», «Красивые», «Вам так идут эти образы», «Клавулик, ждем клип с нетерпением!» — откликнулись фолловеры.

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