Хейли Бибер ответила на вопрос, когда у нее будут дети

Западная светская хроника спит и видит, как у звездной пары Джастина и Хейли Бибер рождаются дети.

Молодой певец уже отмечал, что хочет большую семью, а вот его жена-модель пока не хочет прерывать карьеру беременностью. На днях вышло свежее интервью 25-летней Хейли, в котором девушку напрямую спросили, когда ждать детей.

«Я думаю, в идеале, в ближайшие пару лет мы бы попробовали. Но есть причина, по которой надо говорить «попробовали», верно? Неизвестно ведь, сколько времени займет этот процесс», — ответила мисси Бибер журналу The Wall Street Journal.

Однако рожать конкретно в 2022 году модель не собирается.

«Определенно никаких детей в этом году. Я думаю, это было бы немного суматошно, — сказала она. — Это происходит со всеми женщинами, когда вы выходите замуж. Все всегда предполагают, что сначала любовь, потом свадьба, потом ребенок. А как насчет всего, чего я хочу добиться в своем бизнесе?»

Хейли добавила, что раньше она так и рассчитывала, что родит ребенка примерно в 25 лет. Но сейчас ей уже 25, а она все еще чувствует себя слишком молодой для этого ответственного шага.

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