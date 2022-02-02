«Он живет на испанском курорте Марбелья»: друг Лободы раскрыл детали ее отношений с Гранцем

Как отметил человек из окружения певицы, вместе со звездой бизнесмен не живет, но они встречаются.

Близкий друг певицы Светланы Лободы рассказал на правах анонимности об отношениях известного бизнесмена Артура Гранца и звездной украинской исполнительницы.

«Сейчас на Украине Артура Гранца нет. По моим сведениям, он живет на испанском курорте Марбелья, там у него вилла. С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о «неземной любви» говорить рано. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет». Друг Светланы Лободы

Как отметил друг Лободы, с женой Гранц не разводится, потому что на ней зарегистрирована часть его активов. Бизнесмен не хочет никакой публичной дележки имущества. Гранц ведет свободный образ жизни. Помогает своим детям. Кроме того, Лобода по протекции Гранца получает приглашения выступить у украинских олигархов, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Нежная и стильная Тилля: Лобода запечатлелась с подросшими дочками на отдыхе Певица поделилась трогательными кадрами.

Напомним, что Светлана Лобода скрывает свою личную жизнь. У нее две дочери, с которыми она проводит все свое свободное время.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.