По-мальчишечьи стройная! Нетребко в мышиной куртке и трико с оттянутыми коленками отправилась в мини-круиз

Анна Нетребко очень любит путешествовать. Поэтому месяцы локдауна из-за CoViD-19 дались ей нелегко. Это время оперная дива решила использовать так, чтобы ощутить хотя бы какую-то пользу. К примеру, жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова отремонтировала террасу своей квартиры, закупив новую садовую мебель. Ну а теперь оперная дива наслаждается морскими прогулками.

На катере Анна Нетребко позировала в мышиной куртке «Франкенштейн» с меховым воротником, цветными рукавами и монохромной жилеткой с кармашками. Изюминкой образа стали салатовые неоновые кроссовки. Свой уютный лук певица дополнила трико с оттянутыми коленками. Многие поклонники уточнили, что фигура артистки смотрелась по-мальчишечьи стройной. Так, словно оперная дива специально примерила штаны, которые скрывали ее пышные формы.

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