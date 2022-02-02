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«Шляется и всех заражает «омикроном»: Гоген Солнцев обвинил бывшую жену в диверсии

Как отметил фрик, Екатерина Терешкович попросила медсестру вместо вакцины ввести ей обычный физраствор.

«Шляется и всех заражает «омикроном»: Гоген Солнцев обвинил бывшую жену в диверсии
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Фрик Гоген Солнцев в Instagram обвинил свою бывшую жену-пенсионерку в диверсии. По его словам, прошлой осенью пенсионерка Екатерина Терешкович попросила медсестру ввести ей обычный физраствор вместо вакцины. Бывшую жену он считает ковид-диссидентом.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Фото: instagram.com/solntcev/

«Шляется и все заражает «омикроном» теперь уже! Самого меня в мед. отделение в тот день не пустили, так как сказали, что моя маска не подходит для посещения общественных мест. Хотя я утверждал, что согласно закону маска должна закрывать нос и рот. У меня она все прикрывала!»

Гоген Солнцев

По словам Солнцева, он уже давно полностью вакцинирован. У него есть подтверждающие документы. Фрик возмущен, что его тогда не пустили в медицинское отделение.

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович со скандалом развелись. Позже фрик женился на дочери Терешкович — Полине.

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