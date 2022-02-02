«Мы обязательно еще не раз увидимся в Киеве»: Корчевников назвал проклятым февраль 2014 года

Известный телеведущий не раз бывал в Крыму, поэтому на Украине нежеланный гость.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в беседе с участниками комик-дуэта «Кролики» Владимиром Данильцом и Владимиром Моисеенко сделал признание.

«Если бы не было этого проклятого февраля 2014 года. Вообще, если бы можно было что-то изменить в судьбе страны и в вашей личной судьбе. Напишите письмо одно на двоих. Самим себе в прошлое», — заявил Борис Корчевников, вспоминая о том, что тогда закончился Евромайдан.

После того, как гости его программы высказались, Борис Корчевников добавил: «Спасибо вам за ваше добро. Я сейчас буду доедать киевские сладости. Мы обязательно еще не раз увидимся в Киеве».

Напомним, что комик-дуэту «Кролики» с 2015 года запрещено выступать в родной стране, на Украине. Борис Корчевников также входит в базу данных «Миротворца». Он не раз посещал за последние годы Крым.

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