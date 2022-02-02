«Тайною нашей стала»: Барановская в растянутом трико зажгла в буйстве танца с Туриченко

Юлия Барановская в растянутой толстовке и трико устроила зажигательные танцы со звездой шоу «Маска» Кириллом Туриченко и певицей Славой. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале лихо отплясывала под хит группы «Мираж», отрываясь на полную катушку с друзьями. При этом на съемках теледива предстала без макияжа, поддержав естественную красоту.
«Обожаю своих друзей! Танцевали, как могли», — отметила теледива.
«Музыка нас связала
Тайною нашей стала
Всем уговорам твержу я в ответ
Нас не разлучат, нет», — именно под этот хит группы «Мираж» лихо отплясывала Барановская со звездой шоу «Маска».
«Скажут, что тайком крутит с Туриченко», «С кем бы Юлька не появилась, сразу — у них роман! Ну Киря, держись!!», «Прям такая любвеобильная?? То пишут, что Егор Крид влюбился, то Эмин на свидания зовет, то Григорий Лепс с женой развелся!! И все ради нее», «Тут как тут припишут роман с Кириллом, вот увидите!» — шутят поклонники.
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