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«Ого, совсем не похожа!»: какой пухленькой брюнеткой была когда-то Ивлеева

Настя Ивлеева поделилась архивными кадрами с дискотеки прошлых лет.

«Ого, совсем не похожа!»: какой пухленькой брюнеткой была когда-то Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Ведущая и блогер Настя Ивлеева обнародовала в личном блоге архивные кадры с сестрой. Родственниц запечатлели на одной из дискотек в то время, когда джинсы с заниженной талией и олимпийка были парадно-выходным костюмом модниц.

Неожиданно для некоторых поклонников Настя Ивлеева предстала на фото брюнеткой с длинными волосами и пухленькими щечками, килограммов на 10 крупнее, чем сейчас.

Настя Ивлеева с сестрой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

«Я с сеструхой на хайпе», — подписала фото Ивлеева.

«Ого, совсем не похожа!», «Что-то сестра больше на Ивлееву похожа, чем сама Ивлеева», «Мода зачетная», «Такая в теле прям», «Ну что, красоточка была. Крась волосы в черный!» — прокомментировали пользователи Сети.

Настя Ивлеева с сестрой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

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