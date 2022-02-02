Кузьма из группы «Скрябин»: как в ДТП погиб известный украинский музыкант

Семь лет назад у села Лозоватка в Криворожском районе Днепропетровской области в ДТП погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко из группы «Скрябин». Друзья звали его просто — Кузьма.

В тот роковой день певец ехал с концерта в Кривом Роге. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. В машине Кузьмы сработали подушки безопасности. Однако это не спасло звезду украинской музыки. На момент смерти ему было 46 лет.

Любопытно, что ходили слухи, что авария была «заказной». Дело в том, что за несколько дней до нее Кузьма дал разгромное интервью, обвинив власти своей страны в бездействии относительно прекращения конфликта на востоке Украины, сообщает obozrevatel.com.

Напомним, что 29 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил Андрея Кузьменко орденом «За заслуги» первой степени. В августе 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины.

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