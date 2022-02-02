Винокур разомлел в компании трех красоток, пока не подлетела Воробей и все не испортила

Лев Лещенко накануне отпраздновал свой юбилей, организовав на свое 80-летие большой концерт.

больше по теме Смутила красотой: Алсу в платье цвета айвори устроила дефиле с двумя грузинами Алсу позировала за кулисами юбилейного концерта Льва Лещенко.

Поддержать народного артиста пришли певицы Зара, Алсу и Жасмин, примерив силуэтные платья одного фасона. Что говорить, тройка выглядела очень эффектно, особенно когда артистки устроили дефиле в коридоре. Перед их красотой не устояли даже знаменитые грузины Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе.

А вот артист из старой гвардии Владимир Винокур лишь разомлел от счастья, когда эта очаровательная троица стала кружить возле него, ни капли не смутившись такого напора красоты.

Однако в самый эпичный момент появилась Елена Воробей в образе назойливой поклонницы и испортила все удовольствие юмористу! Забавными видео поделилась в личном блоге певица Алсу.

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