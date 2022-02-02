Агурбаш пожаловалась на экс-мужа, который отказался платить алименты на их сына

Как отметила певица, после развода она узнала много нового о себе.

Певица Анжелика Агурбаш в программе «Секрет на миллион», которая выйдет на канале НТВ 5 февраля, рассказала о своих отношениях с «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Они были в браке 11 лет.

Сегодня Анжелика Агурбаш вспоминает об этих отношениях с ужасом. Муж неоднократно прибегал к домашнему насилию и психологическому давлению на нее.

По словам Анжелики Агурбаш, после расставания с мужем про нее говорили, что она алкоголичка, наркоманка, плохая мать и женщина, которая сбежала с любовником. Муж после тяжелого развода не стал платить певице алименты на их общего сына Анастаса.

больше по теме Анжелика Агурбаш хотела получать от экс-мужа алименты в размере полумиллиона рублей в месяц Между тем суд присудил певице всего 15 тысяч.

«Я говорю: «Хотя бы за школу заплати. Имей совесть!» — пожаловалась певица.

Напомним, что общий сын Анжелики и Николая Агурбаш 17-летний Анастас не общается с отцом. Как отмечал юноша, он просто не нужен папе.

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