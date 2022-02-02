Смутила красотой: Алсу в платье цвета айвори устроила дефиле с двумя грузинами

Накануне Лев Лещенко отпраздновал свое 80-летие. Народный артист устроил по этому случаю масштабный юбилейный концерт с многочисленными российскими звездами.

Выступила на торжестве и певица Алсу, которая предстала в силуэтном платье цвета айвори, в компании с ней появились Жасмин в синем платье такого же фасона и Зара в алом облачении.

Алсу в сопровождении приятельниц, а также двух знаменитых грузин Валерия Меладзе и Сосо Павлиашвили устроила за кулисами дефиле. При этом музыканты слегка смутились во время этой проходки.

Ранее редкие фотографии со Львом Лещенко обнародовал его коллега шансонье Михаил Шуфутинский. На снимках артисты предстают молодыми, энергичными и модными.

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