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Смутила красотой: Алсу в платье цвета айвори устроила дефиле с двумя грузинами

Алсу позировала за кулисами юбилейного концерта Льва Лещенко.

Смутила красотой: Алсу в платье цвета айвори устроила дефиле с двумя грузинами
Алсу. Фото: Globallookpress.com

Накануне Лев Лещенко отпраздновал свое 80-летие. Народный артист устроил по этому случаю масштабный юбилейный концерт с многочисленными российскими звездами.

Выступила на торжестве и певица Алсу, которая предстала в силуэтном платье цвета айвори, в компании с ней появились Жасмин в синем платье такого же фасона и Зара в алом облачении.

Алсу в сопровождении приятельниц, а также двух знаменитых грузин Валерия Меладзе и Сосо Павлиашвили устроила за кулисами дефиле. При этом музыканты слегка смутились во время этой проходки.

Ранее редкие фотографии со Львом Лещенко обнародовал его коллега шансонье Михаил Шуфутинский. На снимках артисты предстают молодыми, энергичными и модными.

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