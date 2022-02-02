«Передайте Москве, что давайте мириться»: Данилец рассказал о настроениях украинцев на базарах

Артист из комик-дуэта «Кролики» Владимир Данилец в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о сегодняшних настроениях простых украинцев, которые работают на киевских базарах.

«Когда едем на съемки, то привозим какие-то сюрпризики аншлаговцам. Тортик, например. Или сало вкусное. Сало у нас супервкусное. На базаре, где я беру сало, несколько лет назад люди косо на меня смотрели и говорили: «Москали?». Я не стеснялся никогда. Говорил правду». Владимир Данилец

Как отметил Владимир Данилец, месяц назад он оказался на базаре в Украине, где подошел к женщине, которая негативно о нем отзывалась, называя москалем. «Я был поражен. Она сказала: «Передайте Москве, что давайте уже мириться. Мы же все давно понимаем. Давайте мириться и давайте жить в мире». И даже другие украинцы, кто на меня косился, принесли мне и дали кусок сала. Вот так у людей поменялось мнение за эти годы, чему я очень рад», — заявил Владимир Данилец.

Напомним, что Владимир Данилец и его коллега Владимир Моисеенко попали в базу данных сайта «Миротворец». С конца 2015 года они лишены возможности выступать в родной Украине.

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