«Если у Нади не пойдет одиночное катание»: Жулин готов тренировать дочку Навки от Пескова

Бывший муж олимпийской чемпионки считает, что при желании маленькая Надюша может найти себя в танцах на льду, если захочет завязать с одиночным катанием.

В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» тренер Александр Жулин рассказал о своих отношениях с Татьяной Навкой. Сам спортсмен счастлив в браке с Натальей Михайловой. Ну а олимпийская чемпионка в танцах на льду живет в полной гармонии с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

По словам Жулина, он с уважением относится к мужу своей бывшей возлюбленной. С Дмитрием он познакомился на одном из семейных торжеств. От Пескова у фигуристки есть дочка Надя. Девочка, как и ее мама, блистает на льду и принимает участие в мюзиклах. В беседе с Корчевниковым бывший муж Татьяны Навки подметил, что стал бы тренером Надежды в танцах на льду, если у нее пропадет интерес к одиночному катанию.

«Познакомился с Таниным супругом. Мы замечательно пообщались. Мы в прекрасных отношениях находимся. На шоу «Руслан и Людмила» всеми семьями сошлись. Я не исключаю, если у Нади, дочки Навки и Пескова, не пойдет одиночное катание, то я стану ее тренером в танцах на льду», — уточнил тренер.

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