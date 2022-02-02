Эльза Хоск примерила бикини с сапогами и доказала, что шведки явно достойны особого внимания

Шведская топ-модель Эльза Хоск очаровала поклонников своей фотосессией во время уикенда, примерив простой белый купальник с сапогами.

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Почитатели 33-летней звезды уже давно привыкли к ее повседневным образам в оверсайз, и тут такой подарок! Многие были удивлены, насколько длинные у нее ноги и безупречное тело. И это притом, что год назад она родила малышку Тууликки своему возлюбленному, бизнесмену Джону Дейли.

При росте 177 см она имеет объем бедер 89 см, а талию — 56 см. Для этого Эльза Хоск придерживается принципов правильного питания и системно тренируется в спортивном зале.

Напомним, Эльза Хоск сотрудничала с такими брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer и Guess. И была одним из «ангелов» Victoria’s Secret.

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