Анару Халилову прилетел лифчик на съемках «Вечернего Урганта»

1 февраля гостями шоу «Вечерний Ургант» стали актеры нового российского фэнтези-сериала «Этерна» Юрий Чурсин и Анар Халилов. Они рассказали о съемках в магическом эпосе и боевых сценах.

Станет ли их проект второй «Игрой престолов», мы еще посмотрим, но популярности артистам уже не занимать. Когда они появились в студии Первого канала, поклонницы в зрительном зале встречали их плакатами, цветами и даже… нижним бельем.

Стоило гостям устроиться на диване, как в кадр влетел чей-то кружевной лифчик. Анар Халилов поднял его и оставил его себе.

«Я думал, что историческим наш выпуск будет потому, что мы попрощаемся с барабанщиком, — прокомментировал этот инцидент Иван Ургант. — Впервые прилетело нижнее белье! Меня потрясает вот что: много раз белье летало отсюда в зал… Я думал, это летучая мышь! Думал, Бэтмен маленький! Нет, это лифак».

Ведущий настоял, чтобы Халилов до конца беседы сидел с лифчиком в руках. 27-летний актер отметил, что для не него это не впервой. И добавил, что вид и запах «подарка» говорит о том, что его реально носили.

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