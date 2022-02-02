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Без Тутберидзе? 19-летняя Загитова в джинсах «варенках» сверкнула тонкими щиколотками

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане призналась, что погрузилась в ностальгию, когда приехала в Пекин. Ведь теперь на лед в составе сборной выйдут совсем другие спортсменки.

Без Тутберидзе? 19-летняя Загитова в джинсах «варенках» сверкнула тонкими щиколотками
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Алина Загитова в Пекине поделилась свежими снимками в Instagram. При этом олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане щегольнула модным аутфитом на зиму. Подопечная Этери Тутберидзе добавила своему луку модного градуса, отдав предпочтение стильным джинсам «варенкам», тем самым, которые пользовались популярностью у модниц в 90-х. Загитова умело подчеркнула тонкие щиколотки. Изюминкой образа стал пуховик-дутик с мехом на капюшоне. Ну а вместо коньков Алина примерила молодежные кроссовки на массивной плоской подошве.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова в пуховике-дутике с мехом и джинсах «варенках» позировала на стадионе. Фото: Instagram.com/azagitova

«Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана. Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы и у вас все получится», — отметила фигуристка.

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