Без Тутберидзе? 19-летняя Загитова в джинсах «варенках» сверкнула тонкими щиколотками

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Скромные обои, на стенах фото с внучкой-чемпионкой, все чистенько! Загитова показала, как живут ее бабушка и дедушка

Родственники сразу же накрыли для внучки богатый стол! Тут и соленья — огурчики, помидорчики, и суп с вермишелью, и холодец, и свежий хлеб.