Без Тутберидзе? 19-летняя Загитова в джинсах «варенках» сверкнула тонкими щиколотками

Алина Загитова в Пекине поделилась свежими снимками в Instagram. При этом олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане щегольнула модным аутфитом на зиму. Подопечная Этери Тутберидзе добавила своему луку модного градуса, отдав предпочтение стильным джинсам «варенкам», тем самым, которые пользовались популярностью у модниц в 90-х. Загитова умело подчеркнула тонкие щиколотки. Изюминкой образа стал пуховик-дутик с мехом на капюшоне. Ну а вместо коньков Алина примерила молодежные кроссовки на массивной плоской подошве.
«Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана. Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы и у вас все получится», — отметила фигуристка.
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