«Две Наташки»: Рудова на отдыхе позировала в обнимку с милой обезьянкой

Этой зимой Наталья Рудова предпочла отдохнуть на Бали. Актриса наслаждается тропическим теплым воздухом, загорает на пляже и не забывает о прогулках. На этот раз она побывала в контактном зоопарке.

В своем инстаграме Наталья показала снимок, на котором запечатлелась в обнимку с обезьянкой.

«Две Наташки», — подписала кадр Рудова, проявив чувство юмора.

Напомним, недавно состоялась премьера комедийного фильма «Свингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. Компанию на съемочной площадке ей составили многие звезды, в том числе и брутальный Дмитрий Нагиев. После работы с известным актером Наталья рассказала о том, что с ним комфортно сниматься в кино.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.