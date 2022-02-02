«Без «мажора»? И довольная»: «папина дочка» Карпович в платье миди и белых туфельках на шпильке щегольнула в дефиле

Мирослава Карпович поделилась в Instagram свежими кадрами с отдыха. Вместе с «мажором» Павлом Прилучным актриса из ситкома «Папины дочки» отдыхала в Дубае. Парочка присоединилась к каникулам Агаты Муцениеце и ее детей: девятилетнего Тимофея и шестилетней Мии. Причем вместе с наследниками возлюбленного Мирослава на курорте не виделась. Прилучный, можно сказать, жил на две семьи: проводил уикенды с Агатой и своими детьми, а потом сбегал в пустыню с Мирославой.

Кстати, на многих кадрах актриса из ситкома «Папины дочки» позировала и вовсе одна, без своего «мажора». Так, на курорте Мирослава Карпович щегольнула в дефиле, изящно подчеркнув стройные ножки. Актриса примерила легкое платье миди с разрезом и белые туфельки на шпильке. Многие поклонники заметили, что Мирослава лучезарно счастливо улыбалась, хотя рядом с ней не было Павла.

«Без «мажора»? И довольная», «Какая стройняшка! Ну просто красавица», «Они с Агатой совсем разные!! Пашка любит разнообразие», «Ух, какие стройные ножки! На зависть фигурка», «Очаровательная нимфа», — пишут фолловеры.

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