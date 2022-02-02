«Она не изменяла своей привычке»: Дэвид Бекхэм рассказал, что ест его жена Виктория вот уже 25 лет

Футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что ест его жена вот уже 25 лет. Виктория Бекхэм придерживается строгой диеты и вот уже четверть века ест только одно блюдо — рыбу и овощи на пару. Дэвид признается, что обожает экспериментировать на кухне, однако поддержки от супруги не получает.

«Я очень эмоционально отношусь к еде и к вину. И если я ем что-то великолепное, то хочу, чтобы все попробовали это. К сожалению, я женат на человеке, который уже 25 лет ест только рыбу и овощи на пару и не соглашается отклоняться от меню. Единственный раз, когда она взяла что-то с моей тарелки — беременность Харпер. Это было удивительно. До сих пор это один из моих любимых вечеров. Я не могу вспомнить, что я ел, но знаю, что с тех пор она не изменяла своей привычке», — рассказал футболист на подкасте River Cafe Table 4.

Футболист рассказал, что получает истинное удовольствие, когда он остается дома один и может делать на кухне что угодно. Дэвид Бекхэм вспомнил, как на изоляции он ел мясо, запивая его вином. Для спортсмена любимые занятия — это смотреть футбол и жарить барбекю.

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