«С тремя я приноровился гулять нормально»: Тарасов намекнул на очередное пополнение в семье

Осенью прошлого года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали многодетной семьей. У них родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем. Также в семье подрастают две дочки — Милана и Ева. В своем инстаграме футболист поделился кадрами с вечерней прогулки с детьми и тонко намекнул на возможное пополнение в семье.

«С тремя я приноровился гулять нормально. Вот они: две едут, Леху везу вот так вот. У меня вопрос: если будет еще один, его куда? В общем, погода кайф, всем советую гулять, не болеть, будьте здоровы», — сказал Тарасов.

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Напомним, на днях Дмитрий и Анастасия с детьми вернулись с отдыха с Мальдив. К слову, после прошлого отпуска, который прошел зимой 2021-го также на курортных островах, модель объявила о третьей беременности.

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