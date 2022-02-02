«Эх, с ветерком»: Орбакайте с мужем отметилась на прогулке в необычном «транспорте»

Кристина Орбакайте счастлива в третьем браке. Более 18 лет назад она познакомилась с бизнесменом Михаил Земцовым, которому в 2005-м родила дочь Клавдию. В эти дни семья отдыхает в Колумбии.

В своем инстаграме певица делится моментами отпуска. На этот раз она опубликовала кадры, на которых показала, как на пару с мужем едет в лошадиной упряжке.

«Эх, с ветерком да по улочкам Картахены», — подписала видео Орбакайте.

Фанаты отметили, что это самый надежный транспорт и пожелали паре хорошего отдыха.

«Настроение поднимается, когда видишь ваши счастливые глаза и улыбки! Счастья, мира и любви», — писали пользователи Сети.

Напомним, дочь Орбакайте от Земцова уже сделала первые шаги на сцене. В прошлом году Клавдия записала первую песню, а недавно вместе со звездной мамой принимала участие в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

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