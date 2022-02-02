«Тебе рукоплещет весь мир»: Волочкова торжественно обратилась к Авербуху

Через два дня в Китае будет зажжен огонь зимних Олимпийских игр. Не смогла остаться в стороне от такого важного события и Анастасия Волочкова. В своем инстаграме она поделилась кадрами, где отметила, что дорожит дружбой с Ильей Авербухом и будет поддерживать российских фигуристов на главном старте четырехлетия.

«Десять лет назад я стала участницей проекта «Ледниковый период» с Ильей Авербухом. Илюш, я тебе передаю привет. Знаю, что ты сейчас находишься в Китае. Спасибо тебе огромное за твою человеческую поддержку, за твою поддержку спорту. Все конференции, на которых мы были вместе, это были конференции, где люди выражали тебе восхищение. Тебе рукоплещет весь мир. Я дорожу нашей дружбой», — сказала Волочкова.

Напомним, на днях Анастасия Волочкова рассталась со своим новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Их отношения продлились чуть больше месяца. За этот период балерина успела свозить управляющего банным комплексом на Мальдивы.

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